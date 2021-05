Temperatura começa a subir e céu amanhece 'laranja' em BH nesta terça (18)

O céu de BH amanheceu diferente e belíssimo (foto: Benny Cohen/EM/D.A Press) temperatura começa a subir nesta terça-feira (18/5) e não há possibilidade de chuvas em todo o estado. Já em Belo Horizonte nas primeiras horas da manhã o céu estava em cores alaranjadas, proporcionando um lindo amanhecer aos moradores da capital. começa anesta terça-feira (18/5) e não há possibilidade de chuvas em todo o estado. Já emnas primeiras horas da manhã oestava em cores, proporcionando um lindo amanhecer aos moradores da capital.

Na capital, os termômetros marcaram a menor temperatura na estação meteorológica da Pampulha, localizada na Região Norte de BH, com 14 °C. A máxima pode ficar em torno de 28 °C nesta terça (18/5). O clima deve esquentar gradativamente até sexta-feira (21/5).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica parcialmente nublado em todas as regiões de Minas Gerais e não há previsão de chuvas.

A menor temperatura do estado ocorreu em Maria da Fé, no Sul de Minas, com 4,7°C. A máxima deve se manter no Norte de Minas, com 33 °C.

Em período de maior aquecimento, na parte da tarde, a umidade do ar deve ficar em 40% em Belo Horizonte. Já na região do Triângulo Mineiro ela não passa dos 25%.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira