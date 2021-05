Frio e chuvas fracas atingem Minas nesta segunda-feira (17/5)

BH terá dia de céu nublado com chuvas fracas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) frio permanece estável nesta segunda-feira (17/5), e podem ocorrer chuvas fracas na capital e em algumas áreas isoladas de Minas Gerais. Na região do Triângulo Mineiro, a umidade do ar tem uma elevação prevista e pode chegar a 30% no período da tarde. O climapermanece estável nesta segunda-feira (17/5), e podem ocorrerfracas na capital e em algumas áreas isoladas de. Na região do Triângulo Mineiro, ado ar tem umaprevista e pode chegar a 30% no período da tarde.









Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas Regiões Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Vale do Rio Doce, há possibilidade de chuvas fracas nos períodos da tarde e da noite. Nas outras áreas o céu fica parcialmente nublado.





Os meteorologistas explicam que esta variação de maior temperatura é consequência do enfraquecimento da massa de ar frio que se estabeleceu sob Minas, desde a última segunda (10/5).



A menor temperatura do estado nesta segunda-feira ocorreu em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, com 4,8°C, ficando logo atrás da menor temperatura do ano de 2021, registrada nos dias (24/4) e (2/5), quando os termômetros marcaram 4,6 °C durante a madrugada.



Já na região do Norte de Minas a temperatura se mantém em alta e pode chegar aos 32 °C. Entretanto, no Triângulo Mineiro, a temperatura sofre uma pequena queda, e não passa dos 31 °C, elevando a umidade a 30% no período de maior aquecimento.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra