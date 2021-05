Domingo de sol e semana mais quente segundo previsão para BH

Domingo amanhece aberto em Belo Horizonte emoldurando a paisagem da Igreja São José (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

persiste em dia nublado neste domingo (16/05), com momentos de abertura para o, mas deve esquentar durante a semana, de acordo com a previsão do tempo.Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte. Achega a 25°C, sendo que a mínima foi de 14°C durante a madrugada.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que as temperaturas máximas sobem bastante ao longo da semana na capital mineira, atingindo 28°C na terça-feira (18/05) e chegando a 29°C na quinta-feira (20/05).As temperaturas mínimas oscilam entre 13°C e 15°C até a quinta-feira, ainda segundo o Inmet. Não há aviso de risco climático para o estado, com as chuvas mais fortes e prejuízos mais graves concentrados nas regiões Norte e norte do Nordeste brasileiro, em uma faixa contínua que vai do Ceará ao Acre.O acumulado detambém preocupa na área da foz do Rio São Francisco, entre Bahia, Sergipe e Alagoas.