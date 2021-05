BH tem alerta de frio e temperatura pode ficar abaixo de 13ºC

Belo Horizonte deverá ter noite fria nesta quinta-feira (13/5) (foto: WhatsApp/ Reprodução)

Recomendações para o tempo frio:

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta dena capital, a partir desta quinta-feira (13/5). O alerta é válido até segunda-feira (17/5).De acordo com o órgão municipal, a baixa temperatura deve ser sentida nas primeiras horas da manhã, devido à atuação de uma massa de ar polar.A previsão é de que os termômetros marquem abaixo de 13°C.Hidrate-se;Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;Realize atividades físicas utilizando agasalho;Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.Fonte: Defesa Civil de BH