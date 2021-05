Umidade do ar sobe, mas segue em estado de atenção em MG nesta quinta (13)

Fachada do colégio Pedro ll na Avenida Professor Alfredo Balena em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) quinta- feira (13/5), a umidade do ar se eleva em algumas regiões de Minas Gerais, podendo inclusive ocorrer chuvas fracas e formação de nevoeiros, em especial nas regiões Sul e Leste.



A umidade do ar no estado fica em torno de 30%, o que é considerado estado de atenção pelas autoridades. Entretanto, no Triângulo Mineiro ela se eleva e tem previsão de ficar em torno de 40% mesmo no período de maior aquecimento da tarde.



Na capital mineira, o céu fica claro a parcialmente nublado e não ha previsão de chuvas. A menor temperatura foi registrada na Estação da Pampulha, com 14,1 ºC. A máxima não passa dos 28 ºC. A umidade do ar também está prevista para ficar em 40% no período da tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas regiões Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata o céu fica nublado e podem ocorrer chuvas fracas até ao final do dia.



Já no Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce o céu fica com algumas nuvens e podem ocorrer nevoeiros no período da manhã. Nas outras áreas o sol aparece entre nuvens e não há possibilidade de chuvas.

O Inmet registrou mais um dia de temperatura mínima e máxima na mesma região do estado, o Norte de Minas. A menor temperatura foi em Águas Vermelhas, distrito que fica em uma área mais alta, que registrou 5,9 ºC. A maior está prevista para a cidade de Montalvânia, que fica quase no limite com a Bahia (BA), podendo chegar a 33 ºC.



