Clima frio permanece estável, podendo causar nevoeiros em MG

Antena da UFMG 'disfarçada' de árvore na Avenida Abraão Caram, em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Minas Gerais amanheceu com céu claro, podendo ter algumas nuvens ao longo da manhã. A umidade do ar continua em queda e não há perspectiva de chuvas para todo o estado nesta terça-feira (11/5).









Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas Regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, o céu fica nublado durante todo o período do dia, e na parte da manhã ocorrem nevoeiros. Nas outras áreas o sol aparece entre nuvens.





A temperatura mínima registrada em Minas foi no município de Monte Verde, Região Sul, com 5,8ºC durante a madrugada, e a máxima prevista no estado é na região Norte, que poderá chegar a 32ºC.





Na região do Norte e do Triângulo Mineiro, a umidade do ar poderá ficar abaixo dos 30% no período de maior aquecimento.





