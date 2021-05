Norte de Minas tem temperaturas mínima e máxima do estado no mesmo dia

Águas Vermelhas teve temperatura mínima de 5º C (foto: Câmara Municipal de Águas Vermelhas/Divulgação)



O Norte de Minas é caracterizado pela elevação dos termômetros na maior parte do ano. Mas, nesta quarta-feira (12/5), a região teve o registro de uma situação incomum: a concentração das temperaturas mínima e máxima do estado em um único dia, de acordo com os dados do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de Belo Horizonte.

Segundo o serviço de meteorologia, o Norte de Minas terá neste dia uma diferença de amplitude térmica de 27º C – mínima de 5º C e máxima de 32º C. A região teve a temperatura mais baixa de Minas Gerais nesta quarta-feira, de 5º C, registrada na madrugada no município norte-mineiro de Águas Vermelhas, município de 13,6 mil habitantes. A cidade fica no Alto Rio Pardo, a 771 quilômetros de Belo Horizonte.

De acordo com o Inmet, a previsão é que a temperatura máxima no estado nesta quarta (12/5) atinja 32º C graus, no município de Montalvãnia – de 14,7 mil habitantes, em outro ponto do Norte de Minas, a 760 quilômetros da capital.

O meteorologista Claudemir Azevedo, do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia de Belo Horizonte, afirma que a amplitude térmica verificada no Norte do estado se deve ao “resfriamento noturno”, fenômeno ocorrido na região nesta época do ano.

“Como o céu está com ausência de nuvens, a energia acumulada ao longo do dia é rapidamente liberada para o espaço no período da noite e consequentemente tem-se uma queda acentuada de temperatura”, explica o especialista.

“Um fator que também explica essa baixa temperatura em Águas Vermelhas é a sua altitude, pois a cidade se encontra a 754 metros acima do nível médio do mar”, avalia Azevedo.

Ele informa que, além de Águas Vermelhas, na madrugada desta quarta-feira, foram registradas baixas temperaturas em Maria da Fé (7,4º C) e Monte Verde (8,9º C), no Sul de Minas. Essas duas cidades têm como característica o clima frio em boa parte do ano, ao contrário do município do Norte de Minas.