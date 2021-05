Frio deve apertar em BH, mas temperatura não demora a subir

Belo Horizonte vai manter a sensação de frio neste fim de semana, com chance de ela aumente, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, o clima deve mudar nos próximos dias, com perspectiva de as temperaturas começarem a subir, em uma movimentação típica do outono no estado.





Se a projeção meteorológica se confirmar, é possível que a capital tenha novo recorde hoje ou domingo. “A mínima fica na casa de 11°C, e a máxima persiste em 25°C. Será um final de semana com temperaturas amenas na capital”, explica a meteorologista Anette Fernandes, do Inmet. Ela reforçou que, mesmo havendo a hipótese de os termômetros descerem, a umidade do ar pode “segurar” a temperatura perto dos índices atuais na cidade.





“A tendência para a próxima semana é de que a gente tenha elevação das temperaturas. Temos a temperatura na faixa dos 25°C no final da semana e, a partir da segunda feira, ela começa a se elevar. No outono temos períodos frios intercalados com períodos quentes. Ele mantém as temperaturas amenas, mas sem o frio exagerado, que ainda não veio”, interpreta Anette.





A menor temperatura do estado ontem ocorreu em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais. Lá, os termômetros alcançaram 5,2°C. Em abril, a mesma localidade registrou o recorde do ano no estado, 4,5°C. A máxima prevista para hoje é 31°C no Norte de Minas.





“Tivemos uma frente que passou pelo litoral (Sudeste) ontem e ela aumentou a nebulosidade aqui em Minas. Por isso tivemos a sensação de frio sem a temperatura cair. Na retaguarda desse sistema, temos uma massa de ar frio que empurra o ar frio e úmido para Minas”, detalhou Anette Fernandes. Segundo ela, esse sistema mantém as temperaturas mais amenas ao longo do fim de semana e favorece a variação de nebulosidade no Centro-Oeste de Minas.