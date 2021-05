PM prende homem que assassinou idoso com golpes de botijão de gás em Minas

Os policiais militares ficaram sabendo das características do acusado por meio de denúncia de um morador da cidade (foto: Redes Sociais/Reprodução) A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira (14/5) um homem, de 29 anos, que confessou ter assassinado com golpes de botijão de gás, na quarta-feira (12/5), um idoso de 77 anos em Entre Folhas, Leste de Minas.



Os policiais seguiram uma pista que lhes foi passada por um morador de Entre Folhas, informando que o autor do assassinato seria um homem negro, de baixa estatura, desconhecido na cidade.





Ao chegar ao local, os policiais viram que o homem que estava em surto tinha as mesmas característicias descritas pelo denunciante, que o apontou como assassino do idoso.



A abordagem foi feita e os policiais consultaram as informações sobre ele. O homem tinha diversas passagens pela polícia: estupro, roubo e dano ao patrimônio público.



Em conversa com os policiais sobre o dia em que aconteceu o assassinato cruel do idoso, ele caiu em contradição a cada pergunta que os policiais faziam.



Camisa com sangue



Os policiais foram ao hotel onde o suspeito estava hospedado, em Entre Folhas, e com autorização da proprietária encontraram no quarto dele uma camisa suja de sangue.



Sem argumentos para negar o óbvio, o homem confessou o crime aos policiais. Disse que cometeu o assassinato depois que o idoso o assediou, chamando a ir à sua casa para manter relações sexuais com ele.



Os policiais deram voz de prisão ao homem e o levaram para a Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, onde um inquérito policial está sendo instaurado.



