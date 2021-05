Homem de 91 anos morre ao tentar conter incêndio florestal em Capivari

Corpo do idoso, queimado, foi resgatado em local de difícil acesso (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

Um homem de 91 anos morreu em umna tarde dessa quinta-feira (13/5), em Capivari, próximo aodo, nodo. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira (14/5).A corporação foi chamada por volta das 15h30 para um salvamento em local de difícil acesso.Identificado como J.R.S, o idoso tentava debelar um incêndionade sua propriedade rural, que ameaçava o Parque do Itambé.Ele caiu em uma vala e foi envolvido pelas chamas. Acabou morrendo no local. A vítima foi localizada por um outro homem que passava.Quando os militares chegaram, eles se depararam com o corpo do lavrador totalmenteA equipe retirou o corpo do local, que era de difícil acesso, e o repassou para o serviço funerário, que ficou responsável por transportá-lo ao IML da cidade de Diamantina.O incêndio foi debelado e não precisou da atuação dos bombeiros.