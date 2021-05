Decretos flexibilizam atividades econômicas em Governador Valadares

Os salões de festas, como este, de Governador Valadares, poderão voltar a funcionar com capacidade máxima de 75 pessoas, de acordo com o novo decreto (foto: Reprodução Redes Sociais) Governador Valadares publicou, nesta sexta-feira (14/5), o Decreto nº 11.411, que que determina as capacidades de público nos salões de festas e os eventos abertos. Em outro decreto, número 11.412, foi alterado de 1/3 para 50% a capacidade nas instituições de ensino públicas e privadas (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior), respeitando o distanciamento de 1,5m entre as pessoas. A Prefeitura depublicou, nesta sexta-feira (14/5), o Decreto nº 11.411, que que determina as capacidades de público nosde festas e os eventos abertos. Em outro decreto, número 11.412, foi alterado de 1/3 para 50% a capacidade nas instituições de ensino públicas e privadas (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior), respeitando o distanciamento de 1,5m entre as pessoas.

Com os decretos, Valadares volta com regras e funcionamentos, baseados em níveis de alerta do Protocolo Sanitário Municipal, que são divididos em: Alto, Médio e Baixo. No momento, Valadares se encontra no nível de alerta alto, conforme a Portaria 7.002, de 14 de maio de 2021.

A liberação, mesmo que restrita, dos salões de festas, atende às reivindicações de empresários do setor, que estavam com seus salões fechados, enquanto os bares e restaurantes estavam recebendo as festinhas de aniversário.

A Prefeitura alertou que o descumprimento das determinações dos decretos em toda a cidade implicará na aplicação das sanções previstas na legislação municipal, inclusive a interdição ou embargo da atividade e cassação de alvará de funcionamento, sem prejuízos das repercussões criminais.

A população foi convocada a denunciar os descumprimentos dos decretos pelos telefones da Fiscalização de Posturas 3271-8504 ou Vigilância Sanitária 3271-6520 e 9.9997-3174 (só Whatsapp).

Confira como funciona cada nível de alerta

Nível de Alerta Alto: poderão funcionar todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 1/3 da capacidade. A exceção são as danceterias, discotecas e casas de shows, que funcionarão apenas no Nível de Alerta Baixo.

Nível de Alerta Médio: poderão funcionar todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 2/3 da capacidade. A exceção continua sendo as danceterias, discotecas e casas de shows, que funcionarão apenas no Nível de Alerta Baixo.

Nível de Alerta Baixo: poderão funcionar normalmente todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer.

Salões de Festas

Fica autorizado o funcionamento dos salões de festas para ocorrência de eventos particulares não abertos ao público, desde que observados os seguintes critérios:

Em Nível de Alerta BAIXO: lotação máxima de 300 pessoas, atendido o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4 metros quadrados.

Em Nível de Alerta MÉDIO: lotação máxima de 150 pessoas, atendido o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4 metros quadrados.

Em Nível de Alerta ALTO: lotação máxima de 75 pessoas, atendido o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4 metros quadrados.

O organizador do evento ou responsável pelo local ficam obrigados a manter checagem de temperatura dos convidados antes de entrar no local, não autorizando a entrada de pessoas com temperatura de 37,5ºC ou mais.

Eventos abertos ao público:



Permitido somente nas modalidades drive-in e drive-thru, quando em Nível de Alerta ALTO.

Em Nível de Alerta MÉDIO: lotação máxima de 150 pessoas, atendido o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4 metros quadrados.

Em Nível de Alerta BAIXO: lotação máxima de 300 pessoas, atendido o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4 metros quadrados.