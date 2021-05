Romeu Zema fecha agenda no Triângulo com inauguração de Fórum

Zema durante encontro com professores e representantes da educação de Frutal, na Escola Estadual Maestro Josino De Oliveira, que recebeu investimentos do programa Mãos à Obra (foto: Facebook Romeu Zema/Divulgação)

O governador Romeufinalizou os seus compromissos de dois dias no Triângulo Mineiro, na tarde desta sexta-feira (14/5), quando esteve presente na inauguração do Fórum de Araguari e, em seguida, se reuniu com prefeitos da Associação do Vale do Paranaíba. Já na última quinta-feira (13/5), o governador participou da inauguração da Associação de Proteção aos Condenados (Apac). em Conceição das Alagoas, e a primeira Apac Juvenil do mundo, em Frutal.