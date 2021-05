Ocupação de UTIs e transmissão de COVID-19 voltam a crescer em BH

BH registra mais um aumento da transmissão por infectado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Pouco mais de uma semana após a reabertura de várias atividades, dois dos três indicativos da prefeitura de Belo Horizonte para medir a expansão do coronavírus tiveram mais um aumento. Se a demanda por internações em enfermarias apresentou queda, o índice de transmissão por infectado e a taxa de ocupação de UTIs subiram 0,1%, como mostrou o boletim divulgado nesta sexta-feira (14/5).

(foto: Arte/EM/D.A press)





O índice estava em 0,92 na semana passada, aparecendo na cor verde, o que é considerado o ideal pelos especialistas.





Já a ocupação das UTIs subiram de 79,1% para 79,2%. Os últimos dados divulgados pela PBH mostram que 831 pessoas estão internadas nas redes pública e privada. Atualmente, são 1.050 leitos disponíveis no município.





Enquanto isso, as enfermarias ganharam fôlego extra com redução das internações. Atualmente, 1.140 pacientes utilizam vagas na capital. O sistema de saúde comporta 2.004 lugares, a maioria no Sistema Único de Saúde (SUS), com 1.165 leitos.





Com isso, a ocupação caiu de 58,9% para 56,9% nesta sexta-feira.

Casos e mortes





Belo Horizonte também manteve a média de mortes diárias ao registrar 24 vidas perdidas nas últimas 24 horas. Em toda a capital, 4.673 pessoas já foram vítimas da COVID-19. Foram registrados 192.227 casos. Pelo menos 179.556 pessoas se recuperaram da doença.





Das vítimas, 2.520 são homens e 2.153, mulheres. A maior parte (3.798) são da faixa etária acima de 60 anos. O município também registrou 745 óbitos de 40 a 59 anos, 125 de 20 a 39 anos, um de 15 a 19 anos, um de 10 a 14 anos e três de zero a quatro anos.





Com relação à característica das mortes, a comorbidade mais letal foi cardiopatia (2.183), seguida por diabetes (1.584), pneumopatia (780), obesidade (742) e nefropatia (528). Segundo a PBH, duas gestantes também morreram por COVID-19.

Vacinação

Segundo o boletim, 649.583 pessoas foram vacinadas com a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. Outras 289.170 receberam a dose de reforço. A vacina mais aplicada é a chinesa CoronaVac, com 381.706 na primeira dose e 266.022 na segunda.





Mais de 26 mil pessoas com comorbidades foram vacinas com a alemã Pfizer. Até agora, 162.744 doses foram destinadas à capital mineira.





Ao todo, BH já recebeu 1.338.625 imunizantes do governo federal. Foram distribuídas 1.130.289 doses à população.