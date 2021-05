COVID-19: Barbacena ultrapassa a marca de 200 mortes

Barbacena conta com três hospitais com leitos UTI disponíveis para o tratamento da doença, mas a taxa de ocupação está em 97%, com apenas um leito disponível.

Nesta sexta-feira (14/5), a prefeitura informou que está inaugurando mais 10 leitos UTI exclusivos para pacientes com a COVID-19. Os leitos começarão a funcionar de imediato após a estruturação e inspeção da vigilância sanitária.

Os novos leitos serão abertos no hospital Imaip/Policlínica, após convênio firmado com a Prefeitura. Dessa maneira a cidade passará a contar com 40 leitos de UTI, sendo 20 leitos no Imaip, 10 leitos no Ibiapaba e 10 leitos na Santa Casa. Essas novas instalações atenderão Barbacena e região.

De acordo com a prefeitura, o esforço do município veio ao encontro do aumento da necessidade de Terapia Intensiva dos pacientes com a situação agravada pela doença na região.