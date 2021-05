Uberlândia sai na frente de Uberaba no controle da pandemia da COVID-19

Vista de Uberaba, a segunda maior cidade do Triângulo Mineiro, que tem cerca de 360 mil habitantes a menos do que Uberlândia (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) O enfrentamento da COVID-19 nas duas maiores cidades do Triângulo Mineiro está neste momento seguindo caminhos opostos. Enquanto em Uberlândia os números de novos casos e mortes começaram a diminuir nos últimos dois meses, em Uberaba, as estatísticas vêm crescendo desde o início do ano.

Já em Uberaba, cidade com cerca de 360 mil habitantes a menos que Uberlândia, foram contabilizados 214 novos casos e oito mortes causadas pela COVID-19, conforme o último boletim epidemiológico.

Uma das estatísticas que mostram que as cidades estão em caminhos opostos frente à pandemia é que, enquanto o número de mortes por COVID-19 caiu 45% em Uberlândia em abril no comparativo com março, em Uberaba abril foi o mês que teve mais mortes causadas pela doença.



De 1º a 30 de abril, Uberaba registrou 237 mortes, sendo que desde o início da pandemia já foram contabilizadas 873 mortes na cidade. Além disso, em maio, continua alto o número de mortes na cidade, ou seja, em 13 dias já foram 106.

O número de novos casos em Uberaba também continua alto neste mês, da mesma forma que foi em abril, até então, o mês que teve mais casos positivos desde o início da pandemia: 4.847. De 1º a 13 de maio, já foram notificados 2.215 novos casos da doença.

Conforme os dados do Observatório COVID Uberaba, desde janeiro deste ano o número de novos casos vem crescendo na cidade. Em janeiro, foram 2.511 novos casos confirmados, subindo para 2.918 em fevereiro, e disparando para 3.861 novos casos em março.

Com relação à ocupação de leitos de UTI/COVID nas duas cidades, ambas continuam próximas do limite. Já no que diz respeito à ocupação de leitos de enfermaria/COVID, as taxas tanto em Uberaba quanto Uberlândia estão menos preocupantes, entre 70% e 80%.

Em Uberlândia, desde o início da pandemia já foram contabilizados 90.956 casos positivos e 2.244 mortes. Em Uberaba, foram registrados um total de 26.296 casos e 873 mortes.



Segundo estimativa do IBGE de 2020, 699.097 habitantes e Uberaba, 337.092