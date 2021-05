Escola de Ipatinga suspende aulas depois de surto de COVID-19

Embora tenha adotado cuidados para evitar contaminações pelo novo coronavírus, Ipatinga teve uma escola fechada por causa da COVID-19 (foto: Prefeitura de Ipatinga/Divulgação) As aulas semipresenciais na rede municipal de Ipatinga foram retomadas no dia 10/5 e três dias depois uma escola teve de suspender as aulas por causa da contaminação pelo novo coronavírus.



A diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (SindUTE), Feliciana Saldanha, denunciou um surto de COVID-19 na Escola Municipal Professor Evaldo Fontes, Bairro Furquilha, que decidiu suspender as aulas presenciais depois de se tornar um foco de contágio.



A falta de testes para COVID-19 na rede municipal de Saúde, segundo a direção do SindUTE, compromete ainda mais a situação e é grande o risco de a doença se alastrar pelas escolas de Ipatinga.



“Há ainda trabalhadoras nesta escola que não têm como fazer o teste porque não podem pagar. Todas que testaram positivo pagaram para fazer o teste porque não há teste disponível no município para as trabalhadoras em educação”, afirmou.



Feliciana disse que o SindUTE está denunciando e solicitando do poder público que feche a escola enquanto não resolver a situação.



A Prefeitura de Ipatinga não se pronunciou a respeito do surto de COVID-19 na E.M. Professor Evaldo Fontes. Em 4 de maio, a prefeitura informou que o retorno das atividades semipresenciais seguia recomendação do Ministério Público e estava em comum acordo com o sindicato de classe.