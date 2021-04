Servidores da saúde de Ipatinga receberão adicional de insalubridade maior

Vestindo o colete do SUS, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PSL), sancionou a lei que garantiu o adicional de insalubridade aos servidores da saúde (foto: Divulgação/PMI)

A Lei nº 4.150 aprovada pela Câmara Municipal de Ipatinga, garantindo o pagamento do adicional de insalubridade de 40% para servidores da área da saúde, que atuam na linha de frente de combate à COVID-19, foi sancionada pelo Prefeito Gustavo Nunes.



O adicional será considerado enquanto durar o estado de calamidade pública no município, decorrente da pandemia do novo coronavírus.

A aprovação e sanção da lei levou em conta o agravamento da situação pandêmica em todo o país, com o aumento dos níveis de contaminação causado pelas novas variações do vírus, e que impactaram o trabalho dos servidores de saúde no município.

O prefeito Gustavo Nunes (PSL) disse que foi feito um estudo minucioso acerca das circunstâncias de trabalho dos servidores durante a pandemia. A partir disso definiu-se que o benefício abrangerá aqueles que prestam serviços no Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atendimento à COVID-19 (CEAC) e Farmácia da Policlínica Municipal.

A Câmara Municipal de Ipatinga informou que os servidores já recebiam um adicional de 20%, que passará a ser de 40% (grau máximo) após a aprovação do Projeto de Lei.



O impacto financeiro será de R$ 505.468,18 por mês (R$ 5.560.150,03 por ano), o que representa um impacto financeiro de 0,62% no Orçamento Municipal para 2021. A previsão da Receita Corrente Líquida para o exercício de 2021 é de R$ 902.982.000, segundo informações da Câmara.