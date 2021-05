Orçamento curto 'afoga' universidades federais em Minas

A UFJF prevê que parte de suas atividades ficarão inviáveis no 2º semestre e que a dívida acumulada chegue a R$ 13 mi no ano (foto: Fernando Priamo/Tribuna de Minas - 25/2/19)





As universidades federais brasileiras estão este ano ameaçadas de perder completamente o fôlego e se afogar num mar de dívidas e falta de caixa para honrar compromissos básicos de seus câmpus.



Em Minas Gerais, celeiro de instituições de ensino superior sob a tutela da União, são pelo menos R$ 73 milhões a menos nos cofres das universidades do interior em 2021 e, pela primeira vez, um golpe direto nas políticas de assistência estudantil.



A Ufop deverá manter precariamente suas atividades no ensino remoto, ainda que todos os recursos contingenciados sejam liberados (foto: Reprodução/Ufop )

Maior federal de Minas, a UFMG, ainda não fala em impactos diretos sobre os programas assistenciais, mas, em nota divulgada esta semana, informa que em 2020, já trabalhava com uma realidade financeira equivalente à de 2008, quando tinha cerca de 20 mil alunos na graduação – hoje são 32 mil. E avalia que “mais um corte orçamentário representará menor capacidade de as universidades federais cumprirem sua missão de ensino, pesquisa e extensão, além de assistência” a estudantes que dela necessitam.





A Ufla já reduziu despesas com mão de obra terceirizada e teve que suspender programas de apoio a pesquisas e publicações científicas (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press- 24/2/14)

Em Minas, sete das 10 instituições federais situadas no interior do estado, saíram de um orçamento de mais de R$ 401 milhões no ano passado, para cerca de R$ 328 mi- lhões. No fim do ano passado, o governo federal enviou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) ao Congresso, com uma proposta que trazia um corte no orçamento discricionário das universidades federais de 14,96%, equivalente a R$ 824.553.936 milhões em relação aos valores do Ploa de 2020, que se somava a cortes ocorridos em anos anteriores.



Desde 2014, as universidades sofrem, ano a ano, cortes e bloqueios de orçamento, sufocando a receita. Desta vez, chegaram ao limite.

A votação que deveria ter ocorrido em 2020 foi adiada pela pandemia e o orçamento aprovado em 25 de março, com um corte suplementar de 3,76% (R$ 176.389.214 milhões). A redução total para 2021é de R$ 1.000.943.150, ou 18,2% a menos em relação a 2020.



Dentro desse valor, R$ 177.624.565,00 foram diminuídos da assistência estudantil destinada aos alunos carentes que, segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) somam mais de 50% dos matriculados nas 69 federais do país.

O orçamento foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no último 22 de abril e, em paralelo, o Decreto 10.686 bloqueou na lei R$ 2,7 bilhões do orçamento do MEC, alcançando as universidades federais em mais 13,9%. Com as universidades sem saúde financeira e a ponto de parar suas atividades por falta de dinheiro, ontem, o Ministério da Economia anunciou o primeiro desbloqueio.

Mas a situação é tão complexa que nem o desbloqueio será suficiente para fechar as contas se não houver recomposição orçamentária, no mínimo, capaz de garantir um orçamento igual ao de 2020, afirma a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na Zona da Mata mineira. A instituição prevê que parte de suas atividades ficarão inviabilizadas no segundo semestre, além de terminar o ano com uma dívida de R$ 13 milhões.

“Se as condições sanitárias e epidemiológicas permitirem o retorno às atividades presenciais, a UFJF não tem a menor condição de chegar ao fim do ano com o atual orçamento. Isso porque os protocolos de retorno que têm sido estudados apontam a necessidade de investimentos em suprimentos como máscaras, álcool em gel, entre outros itens”, informou por meio da assessoria de imprensa.

Com 18,2% menos em relação ao do ano passado no custeio (despesas correntes, que vão do pagamento de contas de consumo ao gasto com pessoal terceirizado), houve redução de 869 bolsas de iniciação científica, extensão, monitoria e treinamento profissional; redução no valor de bolsas e nos valores de apoio estudantil; corte de 307 postos de pessoal terceirizado; redução dos valores disponíveis para compra de material de consumo (de laboratórios, inclusive). Desde 2016, a UFJF acumula reduções equivalentes a mais de 47%: eram R$ 157,9 milhões disponíveis naquele ano ante R$ 82,3 milhões neste.



“Chegamos a um ponto em que não era possível continuar sem absorver cortes muito duros no funcionamento da instituição”, lamentou o reitor da UFJF, Marcus David, em coletiva no mês passado.

O cenário se repete praticamente nas nove das 10 federais mineiras com as quais o Estado de Minas conversou. Na Região Central, a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) tinha até o desbloqueio fôlego também só até julho, mas também não terá o problema resolvido.



O pró-reitor de Orçamento, Planejamento e Administração, Eleonardo Lucas Pereira, informa que o orçamento de 2021 remonta a valores de 2010. Os recursos são de R$ 45,9 milhões, sendo R$ 44,58 milhões de custeio e R$ 1,37 milhões de capital (obras, equipamentos e investimentos). E 60% desse total (R$ 25,9 milhões) estavam contingenciados.

“Se esses recursos contingenciados forem disponibilizados, a universidade conseguirá, precariamente, garantir as suas atividades de maneira remota. Caso não houvesse o desbloqueio, o funcionamento da Ufop seria inviabilizado a partir de julho”, diz. Será possível manter o pagamento das bolsas, mas ele prevê que alguns auxílios ao estudante poderão ser reduzidos.





DÉFICIT

No Sul de Minas, a Universidade Federal de Lavras (Ufla) diz que suas atividades também já estão comprometidas, mesmo com desbloqueio. Assim como a Ufop, ela cobra recomposição sobre valores do ano anterior, que já eram insuficientes.



Apesar do déficit de mão de obra que se agravou nos últimos anos, não teve outra saída: reduziu despesas com mão de obra terceirizada em vários contratos, como apoio administrativo, conservação do câmpus, manutenção predial e limpeza. Também foi obrigada a reduzir o montante alocado em bolsas de iniciação científica, monitoria e extensão, o que toca diretamente na permanência de estudantes na universidade.

“Os programas de apoio às pesquisas e publicações científicas também foram suspensos, o que trará impacto negativo na publicação de artigos em periódicos internacionais de alta qualidade, reduzindo a contribuição institucional para a ciência e, consequentemente, para a solução dos problemas da sociedade”, afirma a Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão.



Do ponto de vista do investimento, estão sendo revistas a conclusão de alguns projetos, como a implantação do câmpus de São Sebastião do Paraíso, o Centro de Inovação Tecnológica e o Hospital Universitário.