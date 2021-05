Kalil ironiza Zema sobre vacina da UFMG: 'Quem não pagou foi lá visitar'

Sem citar nome, Kalil critica em live governador Zema por não ter financiado projeto da UFMG (foto: Reprodução/Youtube)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), ironizou o governador Romeu Zema (Novo) pela postura adotada em relação à vacina contra o coronavírus que vem sendo produzida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Em transmissão ao vivo nesta sexta-feira (7/5), ao lado de integrantes do Estudo de Políticas em Pauta (Epep), da própria instituição, ele criticou o chefe do Executivo estadual por não ter financiado o imunizante.

“O que a prefeitura fez foi chamar a UFMG e dizer que pode tocar o projeto. Vamos arumar os R$ 32 milhões. Mas não fui eu que visitei lá. Foi quem não pagou. Quem não pagou visitou a UFMG hoje. Quero trocar. Ele paga e eu visito. Aí fica melhor. O que não pode é eu pagar e ele visitar”, afirmou Kalil, que, mesmo sem citar o nome, fez referência à visita de Zema à universidade para participação na cerimônia de inauguração do Anexo 3A do Departamento de Química da universidade, nessa quinta-feira (6/5).





“Como que se deixa parar na universidade de vocês uma ciência numa evolução vacinal feita na faculdade que foi escolhida pela primeira vez na história como a mais importante do Brasil por R$ 32 milhões? Onde que estamos com a cabeça? Que a fase 2 da vacina da UFMG vai parar por R$ 32 milhões?”, questionou o prefeito. Kalil.

Postagem do governador Romeu Zema depois de participar de cerimônia na UFMG, nessa quinta-feira (6/5) (foto: Reprodução)



“O que não pode é esse tipo de demagogia, essa falsa demagogia que não cola. O povo não é burro, sabe que quem foi lá e não deixou parar a fase 2 da vacina da UFMG. O povo sabe, fala e espalha. Isso custa”, acrescentou.





Spintec é uma das três vacinas em estágio mais avançado no Brasil

A Spintec está sendo desenvolvida pelo CT Vacinas e é uma das três vacinas com maior estágio avançado no Brasil. Segundo a UFMG, a plataforma tecnológica usada no desenvolvimento dessa vacina consiste na combinação de diferentes proteínas para formar uma única, artificial.



O composto, chamado de quimera, é injetado no organismo em duas doses e induz à resposta imune.