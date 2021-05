BH: tem comorbidades e perdeu o prazo do cadastro? Veja o que fazer

Apenas 25% do público com comorbidades de BH se cadastrou para vacinação contra a COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Belo Horizonte iniciou, nesta sexta-feira (7/5)doses, no entanto, aqueles que realizaram o cadastro no site da PBH, encerrado nessa segunda-feira (3/5). A Prefeitura deiniciou, nesta sexta-feira (7/5) a vacinação contra a COVID-19 de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) . Só receberão as, no entanto, aqueles que realizaram o cadastro no site da PBH, encerrado nessa segunda-feira (3/5).









Quem perdeu o prazo do cadastramento deve esperar a reabertura das inscrições, anunciada pela PBH na terça-feira (4/5). A data do relançamento ainda não está definida. Segundo nota divulgada pela pasta, o novo cadastramento será aberto "assim que a secretaria receber mais informações de novas remessas (de vacinas)".

Escala

Nesta sexta (7/5), a prefeitura imunizou pessoas com Síndrome de Down com idade entre 18 e 59 anos completos até 31 de maio; pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos completos até 31 de maio; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades a partir de 18 anos completos até 31 de maio; pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) de 18 a 59 anos completos até 31 de maio.





No sábado (8/5), é a vez das pessoas com público com comorbidades de 59, 58 e 57 anos completos até 31 de maio.





Na segunda-feira (10/5), a campanha abrange aqueles comorbidades de 56 e 55 anos completos até 31 de maio.





Locais, horários e regras

As doses são aplicadas das 8 às 17h em 18 pontos fixos definidos pela prefeitura ( Confira a lista de locais ). Para ser vacinado, o público deve atender às seguintes condições: