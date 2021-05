COVID-19: veja calendário de vacinação para pessoas com comorbidades em BH

A partir de sexta-feira (7/5), novo público-alvo receberá primeira dose da vacina contra a COVID-19 em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)







Da lista ainda fazem parte gestantes e puérperas – até 45 dias após o parto – com comorbidades, a partir de 18 anos completos até 31 de maio.





Também serão contempladas pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) de 18 a 59 anos completos até 31 de maio.





No sábado (8/5), será a vez das pessoas com comorbidades de 59, 58 e 57 anos completos até 31 de maio.



Já na segunda-feira, pessoas com comorbidades de 56 e 55 anos completos até 31 de maio receberão a primeira dose da vacina.





COVID-19 funcionarão das 8h às 16h. Os endereços podem ser consultados neste Os pontos fixos de imunização contra afuncionarão das 8h às 16h. Os endereços podem ser consultados neste link





De acordo com a PBH, além de ter preenchido o cadastro no site, o público-alvo precisa reunir documentos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica para levar na data da vacinação.



Os documentos devem conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, e ter sido emitido em até 12 meses antes da data do cadastro.





“Todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem os emitiu. Além disso, o cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações inverídicas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis”, explicou a prefeitura.





A lista de comorbidades consideradas pode ser acessada por meio do link





Mais de 100 mil cadastros





Ainda segundo a PBH, foram recebidos 102.039 cadastros válidos de pessoas com comorbidades e 12.221 de gestantes e puérperas.



O Executivo municipal informou que pessoas de 18 a 59 anos com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) não precisam se cadastrar.





Novos cadastros de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas serão reabertos assim que a Secretaria Municipal de Saúde receber novas remessas de vacinas.



O avanço na imunização do grupo do novo público-alvo também está condicionado ao recebimento de doses de imunizantes contra o novo coronavírus.





Orientações para a vacinação

divulgou, nesta quarta-feira (5/5), o calendário detalhado de vacinação contra a COVID-19 de pessoas com comorbidades . O início da aplicação da primeira dose será na sexta-feira (7/5) e vai até segunda (10/5).De acordo com o Executivo municipal, será contemplado na campanha apenas quem se cadastrou no site da PBH até as 23h59 de 3 de maio.