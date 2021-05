Vacinação de pessoas com comorbidades começa nesta quinta (6/5), em Betim

Os dialíticos atendidos pelo SUS, dialíticos atendidos por serviços privados, transplantados de órgão sólido e pessoas com síndrome de Down serão imunizados no Centro de Oncologia, que funciona no Betim Shopping (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A vacinação contra a COVID-19 começará em pessoas com comorbidades nesta quinta (6/5) e sexta-feira (7/5), em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Pessoas com comorbidades são aquelas acometidas por uma ou mais doenças associadas e que, em consequência disso, apresentam sistema imunológico mais frágil.



Os pacientes dialíticos que residem em Betim e são atendidos pela Rede SUS, por meio do Centro de Nefrologia do Hospital Regional, serão vacinados durante o atendimento semanal de diálise.

Os demais integrantes desse grupo – dialíticos atendidos pela Rede SUS em domicílio no município, dialíticos atendidos por serviços privados, transplantados de órgão sólido e pessoas com síndrome de Down – serão imunizados no Centro de Oncologia, que funciona no Betim Shopping (avenida Edméia Mattos Lazzarotti, nº 1.655, bairro Ingá), das 8h às 17h. Serão disponibilizadas para esse grupo mil doses do imunizante.

A prefeitura orienta que no momento da vacinação é necessário apresentar o cartão SUS, cartão de vacinação, documento de identidade com foto, comprovante de endereço e um comprovante da respectiva comorbidade, que pode ser receita médica, relatório médico ou exame. Quem não possuir o Cartão SUS deve fazer o cadastro na Unidade Básica de Sáude (UBS) de sua referência.

Vacinação de pessoas com outras comorbidades

Os demais residentes de Betim acometidos de outras comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização (PNI) podem se cadastrar, a partir desta quarta-feira (5/5) até o próximo dia 13, por meio deste link , que também está no site oficial da prefeitura.

O cadastro é válido para pessoas com idade entre 18 e 59 anos que apresentam uma ou mais comorbidades. Qualquer comorbidade declarada precisará ser comprovada por meio de documentos no ato da vacinação – receita médica, relatório médico ou exame.



Segundo a prefeitura, o formulário do cadastro possui um campo no qual o usuário declara ciência de sua responsabilidade pela veracidade das informações apresentadas. Em caso de declarações falsas, o indivíduo poderá sofrer consequências civis e penais.

O agendamento da vacinação será feito pelas equipes assistenciais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), conforme entrega de doses pela Secretaria de Estado de Saúde ao município.



As pessoas que se cadastrarem devem aguardar o contato telefônico de sua unidade de referência.

Lista de comorbidades válidas para o cadastro