Triângulo Sul recebe vacinas para pessoas com comorbidades

Equipe da SRS Triângulo Sul buscou no aeroporto de Uberlândia, na manhã desta quarta-feira (5/5), a 15ª remessa de vacinas contra a COVID-19 enviada pelo estado (foto: Mauricio Ferreira) Uberaba e outros 26 municípios do Triângulo Sul começarão a vacinar contra a COVID-19 as pessoas com comorbidades, com deficiências permanentes graves, além de gestantes e puérperas. O início da imunização será os próximos dias.



Equipe da Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul, sediada em Uberaba, buscou no aeroporto de Uberlândia, na manhã desta quarta-feira (5/5), a 15ª remessa de vacinas contra a COVID-19 enviada pelo estado, e que será voltada também para o restante de outros grupos que já estavam sendo vacinados – pessoas de 60 a 64 anos e os profissionais de saúde e das forças de segurança, armada e de salvamento.

AstraZeneca e 1.030 segundas doses de CoronaVac, sendo que, deste total, 11.190 serão destinadas para Uberaba (10.730 de AstraZeneca e 460 de CoronaVac), a maior cidade da região.



De acordo com o superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, as 27 cidades desta região receberam 25.160 primeiras doses de AstraZeneca e 1.030 segundas doses de CoronaVac, sendo que, deste total, 11.190 serão destinadas para Uberaba (10.730 de AstraZeneca e 460 de CoronaVac), a maior cidade da região.

Ainda segundo informações de Ferreira sobre a próxima etapa da vacinação em Uberaba, os novos imunizantes da AstraZeneca serão votados para 21% das pessoas de 60 a 64 anos, 18,3% das gestantes e puérperas, 18,3% de pessoas com comorbidades e deficiências permanentes graves e 7,4% dos profissionais das forças de segurança, armadas e de salvamento.



Já a nova remessa de segundas doses de CoronaVac vai ser destinada a outros 6% das forças de segurança, armadas e salvamento e mais 3% dos trabalhadores de saúde.

Na tarde desta quarta-feira, a nova remessa de vacinas do Triângulo Sul foi separada na sede da Regional de Saúde, em Uberaba, sendo que serão distribuídas para os outros 26 municípios desta região nesta quinta-feira (6/5).

Taxa de ocupação de UTIs em Uberaba é alta De acordo com o último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado no início da noite desta terça-feira (4/5), o município atingiu a marca de 801 mortes causadas pela COVID-19.



Além disso, assim como durante todo o mês passado, continuam altos os números de mortes e novos casos por dia e, da mesma forma que ocorreu durante os meses de fevereiro, março e abril, as ocupações das UTIs/COVID, tanto pública como privada, permanecem muito perto do limite.

Dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 95 estão ocupados, sendo que de 60 existentes na rede pública, 55 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 40 pessoas em estado grave.

Com relação aos novos casos e mortes deste ano no município, números também são preocupantes. De um total de 801 mortes, 561 foram em 2021. E de um total de 24.709 casos da doença notificados desde o início da pandemia, 9.918 foram diagnosticados este ano.

Desta forma, o município vive o seu pior momento da pandemia da COVID-19, sendo que abril foi o mês que mais se registrou mortes e novos casos da doença. Em média, foram cerca de oito mortes por dia neste último mês e aproximadamente 170 novos casos, números semelhantes aos registrados no início de maio.

Nas últimas 24 horas, foram registradas em Uberaba sete mortes e 178 novos casos da doença, números considerados altos para o município.