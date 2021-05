Pessoas com comorbidades começarão a ser vacinadas em BH nesta semana

Mais pessoas receberão a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em BH nesta semana (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte começará a vacinar, contra a COVID-19, nesta semana, pessoas com comorbidades e trabalhadores da saúde acima de 18 anos. Aqueles que fazem parte do grupo de risco (veja lista no fim da matéria) receberão a primeira dose a partir de sexta-feira (7/5), enquanto profissionais da saúde terão a aplicação efetuada a partir de quarta-feira (5/5). Com o recebimento de nova remessa das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer começará a vacinar, contra a COVID-19, nesta semana, pessoas comacima de. Aqueles que fazem parte do grupo de risco (veja lista no fim da matéria) receberão a primeira dose a partir de sexta-feira (7/5), enquanto profissionais da saúde terão a aplicação efetuada a partir de quarta-feira (5/5).









Na segunda fase, de acordo com a prefeitura, serão vacinados, proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses, seguindo as faixas de idade: 54 a 50 anos, 49 a 45 anos, 44 a 40 anos, 39 a 30 anos e 29 a 18 anos.



Serão contempladas pessoas com comorbidades, com deficiência – beneficiária do BPC – e gestantes e puérperas.





“O cadastro de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas será reaberto assim que a Secretaria Municipal de Saúde receber informações de novas remessas para vacinar esses grupos”, disse, em nota, a PBH.





COVID-19 podem ser acessadas por meio deste



As pessoas com comorbidades com 60 anos ou mais já estão contempladas na priorização por faixa etária. As condições de saúde do grupo incluído como prioritário para a vacinação contra apodem ser acessadas por meio deste link As pessoas com comorbidades com 60 anos ou mais já estão contempladas na priorização por faixa etária.





Trabalhadores da saúde





Trabalhadores da saúde acima de 18 anos receberão a primeira dose do imunizante fabricado pela AstraZeneca na quarta(5/5) e na quinta-feira. Para receber a vacina, o profissional deverá ter se cadastrado no site da PBH até as 23h59 de 28 de abril.





Para receber a primeira dose, a pessoa tem que cumprir alguns requisitos, como ter completado 18 anos ou mais até 31 de maio, não ter recebido vacina contra a COVID-19, ser trabalhador da saúde em atividade em estabelecimentos de saúde da capital mineira, entre outros (veja a lista completa no fim da matéria).









O horário de funcionamento dos nove pontos fixos será das 7h30 às 16h30, enquanto os postos drive-thru funcionarão entre 8h e 16h30. Os endereços dos postos em que os trabalhadores receberão a primeira dose estão no site da prefeitura O horário de funcionamento dos nove pontos fixos será das 7h30 às 16h30, enquanto os postos drive-thru funcionarão entre 8h e 16h30.





No ato da vacinação, o trabalhador precisa estar com documento com foto, registro no conselho profissional e um documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde de BH, podendo ser carteira de trabalho, contrato de trabalho, contracheque, entre outros.





Os trabalhadores que não forem aos postos até quinta-feira podem procurar os endereços no link em outras datas, levando toda a documentação necessária.





Primeira fase de vacinação de pessoas com comorbidades





Pessoas com Síndrome de Down entre 18 e 59 anos;

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) de 18 a 59 anos;

Gestantes e puérperas com comorbidades, a partir de 18 anos;

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;

Pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.





Segunda fase





Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.





Requisitos para trabalhadores de saúde





ser trabalhador da saúde em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte;

ter preenchido o cadastro para a vacinação de trabalhadores da saúde, de forma válida, até 23h59 de 28 de abril;

ter completado 37 anos ou mais até 30 de abril;

não ter recebido vacina contra a COVID-19;

não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 15 dias;

não ter tido COVID com início de sintomas nos últimos 30 dias.





No momento da vacinação, o trabalhador precisa levar: