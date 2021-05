Chegam a Minas Gerais 50,3 mil doses de vacinas da Pfizer

Doses da Pfizer distribuídas pelo Ministério da Saúde já estão em Minas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

vacinas produzidas pela fabricante Pfizer que serão distribuídas pelo Governo de Minas chegaram nesta segunda-feira (3/5) ao aeroporto de Confins. Os imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde ficarão na rede de frios, em Belo Horizonte. No total, 50,3 mil doses produzidas pelo laboratório alemão BioNtech chegaram a Minas.



Em BH, a prefeitura informou que a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e a UFMG disponibilizaram freezers para o armazenamento de todas as doses de vacina que forem enviadas para a capital.

É a primeira remessa de um lote de 100 milhões de doses adquirido pelo governo federal. Segundo nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, a vacina da Pfizer deve ser aplicada com intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose.

A informação contraria a orientação dada pela fabricante da vacina, que estabelece prazo de aplicação de 21 dias entre a primeira e a segunda doses.

Em sua justificativa, o Ministério da Saúde se baseia no intervalo adotado pelo Reino Unido, que ampliou o prazo com base em estudos de eficácia e segurança do imunizante.

A nota técnica aponta 80% de efetividade da vacina na redução do risco de hospitalização no país europeu, com apenas uma dose em idosos de 70 anos ou mais.





Em 23 de fevereiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro definitivo para a vacina. "A oferta da vacina seguirá fluxo adotado até o momento para as demais vacinas, priorizando a oferta ao grupo prioritário sequencial previsto no PNI", diz o Ministério da Saúde, em comunicado.



AstraZeneca





Nesta segunda-feira, a Rede de Frios de Belo Horizonte também recebeu 676.250 doses da AstraZeneca distribuídas pelo governo federal.





Mais de 676 mil doses da AstraZeneca também chegaram na noite desta segunda-feira (3/5) a Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Elas se somam com o lote de 30.400 imunizantes da chinesa CoronaVac, que chegaram sábado (1º/5) e constituem o 16º lote enviado pelo Ministério da Saúde.



As doses de AstraZeneca serão destinadas à vacinação de 13,6% das grávidas e puérperas e 21,6% de idosos entre 60 e 64 anos.





Segundo a coordenadora de vacinação em Minas, Josianne Gusmão, a orientação é para que siga as orientações do Plano Nacional de Imunização.





“É importante que os municípios observem a orientação dada pela Secretaria de Estado de Saúde, a partir dos informes técnicos emitidos pelo Ministério da Saúde, de que todas as doses entregues devem dar continuidade às campanhas de vacinação observando a cobertura dos públicos prioritários”, explica.

Anteriormente, o MS havia enviado 578 mil doses da AstraZeneca e outras 11,8 mil da CoronaVac. As vacinas chegaram em Minas na última quinta-feira (29/4).

Entrega das vacinas

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021





2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021





3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021





4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021





5ª remessa: 220 mil doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021





6ª remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021





7ª remessa: 303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021





8ª remessa: 509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021





9ª remessa: 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021





10ª remessa: 116.600 doses de AstraZeneca e 359 mil doses de CoronaVac em 26/3/2021





11ª remessa: 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021





12ª remessa: 257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021





13ª remessa: 426 mil da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021





14ª remessa: 316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021





15ª remessa: 578 mil doses da AstraZeneca e 11.800 doses da Coronavac, em 29/4/2021





16ª remessa: 676.250 doses de Astrazeneca, em 3/5/2021 e 30.400 doses da Coronavac, em 1º/5/2021





17ª remessa: 50.310 doses de Pfizer, em 3/5/2021





Total: 7.578.640 doses