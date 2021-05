Uberaba recebe 14ª remessa de vacina e se aproxima das 100 mil doses

Nesta segunda-feira (3/5), foram vacinados em Uberaba os idosos de 63 anos completos, nascidos de setembro a dezembro (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Com a chegada de uma nova remessa de vacinas contra a COVID-19 na tarde desta segunda-feira (3/5), Uberaba chega próximo a um total de 100 mil doses recebidas desde o início da pandemia. Somando-se a CoronaVac e AstraZeneca, a cidade já recebeu cerca de 60 mil primeiras doses e aproximadamente 25 mil segundas doses.



Já foram aplicadas cerca de 75 mil doses de vacina contra a COVID-19 em Uberaba.

De acordo com o superintendente Regional de Saúde (SRS), Maurício Ferreira, nesta nova remessa, a 14ª, chegaram para Uberaba 8.520 primeiras doses de AstraZeneca para aplicação em 48,5% dos idosos entre 60 e 64 anos e 6% das forças de segurança, armadas e de salvamento; e apenas 100 primeiras doses de CoronaVac para 0,5 % dos idosos de 60 a 64 anos.

No final desta última semana, o secretário municipal de Saúde, Sétimo Boscolo, informou que Uberaba já garantiu a segunda dose para todas as pessoas que tomaram a CoronaVac.



“A vacinação em Uberaba não está lenta. Todas as vacinas enviadas para a aplicação da 1ª dose estão se esgotando antes mesmo de o Ministério da Saúde enviar uma nova remessa”, garantiu Boscolo em entrevista à Rádio JM, no último sábado (1/5).

Idosos de 63 anos foram vacinados nesta segunda-feira (3/5)

Entre 8h30 e 16h desta segunda-feira (3/5), foram vacinados os idosos de 63 anos completos, nascidos de setembro a dezembro, segundo a Secretaria de Saúde de Uberaba. Os demais idosos com 63 anos completos foram vacinados no final de semana.



Todos foram atendidos em três pontos de vacinação: Funel, Cemea Boa Vista e Shopping Uberaba.



Cronograma da vacinação em Uberaba

Nesta terça-feira (4/5), a vacinação segue em Uberaba, das 8h30 às 16h, apenas no ponto de vacinação da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), atendendo com a 1ª dose o público das forças de segurança que vacinarão conforme o nome na lista que está sendo levantada junto às corporações.



A pessoa que estiver com o nome na lista será informada pelo seu local de trabalho se está contemplada. Para vacinar é preciso apresentar um documento de identificação com foto para conferência junto à lista.