COVID: Uberlândia tem queda de 45% no índice de mortes entre março e abril

Cidade ainda baixou índices de ocupação de leitos de UTI (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

O número deporduranteem, no Triângulo Mineiro, caiu 45% no comparativo com o mês anterior. Desde que reabriu a cidade parcialmente, a Prefeitura afirma que o período de maior restrição foi responsável pela melhora dos dados. A cidade, contudo, terminou abril com 2.156 óbitos pore segue sendo a segunda maior em quantidade total de mortos pela doença no Estado de Minas Gerais.