COVID-19: Uberlândia faz requisição de vacina da Pfizer/BionNTech

A Prefeitura de Uberlândia enviou ofícios na quarta-feira (28/4), mas ainda não obteve resposta (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, enviou pedidos oficiais ao Ministério da Saúde e ao governo de Minas por doses da vacina contra a COVID-19 fabricada pela Pfizer/BionNTech.



O primeiro lote de 1 milhão de doses do imunizante chega nesta quinta-feira (29/4) ao Brasil e a distribuição vai acontecer nas capitais e Distrito Federal (DF). Segundo o município, há estrutura local para armazenamento da vacina.





Os frascos serão entregues em temperaturas entre -25ºC e -15ºC, cuja conservação pode ser feita apenas durante 14 dias. Após entrar na rede de frio, com temperaturas de armazenamento entre 2ºC e 8ºC, o prazo para aplicação é de cinco dias. Segundo o Ministério da Saúde, a orientação é de que sejam priorizadas as capitais devido às condições de armazenamento da vacina, que exige temperaturas muito baixas.Os frascos serão entregues em temperaturas entre -25ºC e -15ºC, cuja conservação pode ser feita apenas durante 14 dias. Após entrar na rede de frio, com temperaturas de armazenamento entre 2ºC e 8ºC, o prazo para aplicação é de cinco dias.





Por essa razão, o ministério informou que enviará duas remessas diferentes. Cada uma delas terá 500 mil doses e será referente, respectivamente, à primeira e segunda doses que cada cidadão deverá receber.





Em ofícios enviados ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ao governador Romeu Zema (Novo), o prefeito Odelmo Leão (PP) afirmou "que Uberlândia atende aos requisitos elencados, justificando-se, assim, mudança imediata na metodologia apresentada pelo órgão federal".





O município informou que, além de estar geograficamente próxima à capital federal, há logística que facilita conexão com os principais centros econômicos do país seja por via terrestre ou aérea.



O tempo viagem de avião entre Brasília e Uberlândia, por exemplo, é bem inferior que o previsto para outras regiões do país. Enquanto a maior cidade do Triângulo Mineiro está a 1h15 de voo, o itinerário entre Brasília (DF) e Porto Alegre (RS) é estimado em 2h35, até Natal (RN) são 2h40 e até Manaus (AM) são quase 3h.





Foi informado ainda que a Prefeitura adquiriu e montou dois ultrafreezers para armazenagem de imunizantes que permitem a manutenção de uma temperatura de até -86º C. O município ainda detém um intenso planejamento prévio em benefício da população, o que possibilita que equipes devidamente treinadas estejam de prontidão para aplicar uma média relevante de doses por dia, com previsão de ampliação. O registro de cada dose aplicada é feito de forma contínua por meio de prontuário eletrônico.





Os ofícios foram enviados ainda na quarta-feira (28/4), mas o município ainda não obteve resposta sobre os pedidos.





O Ministério da Saúde comprou 100 milhões de doses do imunizante Pfizer/BionNTech. Em março, em reunião com a farmacêutica, a pasta apresentou a previsão de que até junho seriam entregues 13,5 milhões.





