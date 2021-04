Em Uberlândia, 800 pessoas não foram receber a segunda dose da vacina

Segunda dose da vacina é importante para proteção contra a COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) segunda dose de alguma das vacinas contra a COVID-19, 800 faltaram ao agendamento em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Proporcionalmente, as pessoas ausentes no município formam um grupo menor do que em comparação ao estado de Minas Gerais e em todo o país. Das mais de 21,1 mil pessoas que foram convocadas para receber ade alguma dascontra a, 800 faltaram ao agendamento em, no Triângulo Mineiro. Proporcionalmente, as pessoas ausentes no município formam um grupo menor do que em comparação ao estado de Minas Gerais e em todo o país.





De acordo com os números informados pela prefeitura, 3,78% daqueles que poderiam tomar segunda dose faltaram à convocação feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Por meio de um levantamento feito pelo Estado de Minas, em Minas Gerais 25% daqueles que poderiam tomar a segunda vacina ainda não o fizeram, uma vez que 1,42 milhão de mineiros faltam completar a imunização e 360 mil já poderiam ter recebido a segunda dose.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 1,5 milhão de pessoas não foram receber a segunda dose das vacinas contra o coronavírus. Isso equivale a 23% do público que já tomou as duas doses.





Em nota, a Prefeitura de Uberlândia destacou que para ter eficácia na proteção contra a COVID-19 é indispensável receber as duas doses da vacina, por isso o Programa de Imunização tem realizado constantemente o reagendamento para contemplar este público.





“O Programa de Imunização segue as diretrizes e normativas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para elaboração do cronograma de vacinação contra a Covid-19, respeitando, inclusive, o intervalo entre a aplicação das doses. Por este motivo, reforça a importância da aplicação da segunda dose na data estipulada e pede colaboração da população para que não haja prejuízo na eficácia da vacina, bem como no andamento da vacinação na cidade”, informou o Município.





Até agora, a Secretaria de Saúde local recebeu 125.768 doses de vacinas contra o coronavírus. Dessas, 116.658 já foram aplicadas.