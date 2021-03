Com maior demanda, Uberlândia instala tanques para evitar desabastecimento

UAI Roosevelt recebe novo tanque de oxigênio (foto: Divulgação/Valter de Paula/Secom) oxigênio, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, teve que readequar parte das chamadas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), que são as portas de entrada do sistema municipal de saúde.



LEIA MAIS 10:17 - 23/03/2021 Justiça determina suspensão do oferecimento de cloroquina em Uberlândia

11:12 - 20/03/2021 Uberlândia estende horário para entrega de refeições e de supermercados

06:00 - 24/03/2021 Na corrida por oxigênio, prefeituras de Minas fazem apelo por isolamento tanques, que garantem um abastecimento de três dias, e a expansão de rede de gases medicinais para evitar a utilização de cilindros. Outros importantes cidades da região informaram que não passam por escassez. Com o aumento da demanda de, no Triângulo Mineiro, teve queparte das chamadas Unidades de Atendimento Integrado (s), que são as portas de entrada do sistema municipal de saúde.Recentemente houve a substituições dos, que garantem umde três dias, e a expansão de rede de gases medicinais para evitar a utilização de cilindros. Outros importantes cidades da região informaram que não passam por escassez.





Apesar das mudanças, a Prefeitura de Uberlândia afirmou que as adaptações vieram por prevenção para que não houvesse desabastecimento, tanto do oxigênio quanto de insumos necessários para tratamento dos pacientes diagnosticados com COVID-19. Foi informado que recentemente o município comprou também medicamentos e materiais necessários para a intubação.





Quatro UAIs receberam novos tanques de oxigênio, sendo que a última foi a do Bairro São Jorge, na Zona Sul. “O novo equipamento, com capacidade para 4.950 metros cúbicos de oxigênio líquido – equivalente a 495 cilindros, substituirá o antigo recipiente que comportava 2.950 metros cúbicos. Com esta nova capacidade, os pontos de oxigênio na unidade passarão de 25 para 125”, informou a prefeitura de Uberlândia.



Desde o dia 7, trocas semelhantes haviam sido feitas nas UAIs Luizote de Freitas, Roosevelt e Pampulha, além do Centro de Internação Municipal (CIM). O município promete que as demais quatro UAIs também receberão novos tanques.





Em enrtevista coletiva no início do mês, o secretário municipal de Saúde, Gladstone Rodrigues, informou que o existe um contato com a empresa fornecedora do insumo para que não haja desasbatecimento.





Araguari

O Município mais próximo de Uberlândia, Araguari, segundo o poder público local, também tem conseguido manter os estoques de oxigênio para atender a atual demanda, cuja grande consumidor são os 30 leitos de UTI, que consomem, cada um, até 15 litros diariamente.





Ituiutaba

Segundo nota enviada pela Prefeitura de Ituiutaba, no pontal do Triângulo, não foi registrado até o momento, qualquer risco de desabastecimento de oxigênio. “A Prefeitura de Ituiutaba, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquire cilindros de oxigênio da empresa White Martins que são utilizados na Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba - UPAMI, onde o insumo é canalizado e são feitas trocas dos cilindros diariamente. Como medida preventiva, o Poder Executivo está em processo de aquisição de um tanque de armazenamento de oxigênio que será instalado na UPAMI. A estrutura comportará cinco mil metros cúbicos e oxigênio e o local onde será feita a instalação já foi definido após visita técnica feita pela White Martins”.