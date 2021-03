Uberlândia estende horário para entrega de refeições e de supermercados

Chamada fase rígida do plano municipal contra COVID-19 chegará a 45 dias (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

Apesar de renovar medidas de restrições de comércio e circulação pela cidade por mais 15 dias, a Prefeitura de Uberlândiaentregas de refeições e também o horário de funcionamento dosaos domingos. Segue proibida a venda de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento e o toque de recolher entre 20h e 5h.De acordo com novopublicado pelo município, as entregas de estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias, bares serão permitidas até 22h, com recebimento de pedidos até 21h. O funcionamento deve ser exclusivamente interno. Anteriormente, o limite era 20h, com pedido feitos até 19h.Entregadores fizeram pelo menos trêspara que eles pudessem fazer entregas até mais tarde na cidade. Eles, contudo, pediam que o chamado delivery fosse até o fim da noite.A nova deliberação municipal também possibilita que supermercados continuem de portas abertas até 14h aos domingos, e não só até meio-dia, como funcionaram nas últimas semanas. O objetivo, segundo o município é evitarpróximo ao horário de almoço, a exemplo do que foi relatado para o poder público.