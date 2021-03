60 mil unidades de cerveja são apreendidas em distribuidora de Uberlândia

Empresa foi alvo de denúncias à força-tarefa municipal (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e cerca de 60 mil unidades de cerveja foram apreendidas pelo comércio não autorizado do produto. A fiscalização municipal chegou até o depósito depois de denúncias da população. Uberlândia está sob decreto de lei seca. Uma distribuidora de bebidas foi interditada em, no Triângulo Mineiro, e cerca de 60 mil unidades deforam apreendidas pelo comércio não autorizado do produto. A fiscalização municipal chegou até o depósito depois deda população. Uberlândia está sob decreto de









“Precisamos da cooperação de todos neste momento e, o principal, que as diretrizes estabelecidas pelo Comitê no combate à COVID-19 sejam seguidas. A fiscalização continuará de forma ininterrupta”, disse o superintendente do Procon, Egmar Ferraz.





Essa é a segunda maior apreensão desde o início da fase mais rígida do plano municipal de combate à COVID-19.



No início do mês, quase 170 mil latas de cerveja foram apreendidas pela fiscalização municipal. A distribuidora fica no Bairro Novo Mundo, Zona Leste da cidade.



Da mesma maneira, a empresa abastecia outros pequenos comércios de bebidas em toda a cidade.





Os trabalhos são coordenados pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberlândia, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar.



O estabelecimento flagrado atuando de forma irregular poderá ser interditado nos prazos de 10 ou 15 dias ou enquanto as determinações de combate à pandemia estiverem em vigor.





Denúncia



A prefeitura encoraja moradores que perceberem qualquer irregularidade a denunciar pelo telefone 151.



Outra opção é o WhatsApp da prefeitura, no número (34) 99774-0616. Nesse recurso, assim que o solicitante envia a mensagem, uma resposta automática oferece sete opções. Entre elas, a pessoa deve escolher a número 3, referente ao Procon. A partir daí, podem ser feitas denúncias referentes a estabelecimentos abertos irregularmente e preços abusivos.



Aglomerações de pessoas e festas clandestinas devem ser denunciadas diretamente para a Policia Militar, no telefone 190.