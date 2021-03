Quase 170 mil latas de cerveja são apreendidas em distribuidora clandestina

Local foi denunciado à força-tarefa municipal (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)



Uma distribuidora de bebidas que trabalhava ilegalmente foi fechada e quase 170 mil latas de cerveja foram apreendidas pela fiscalização municipal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.



De acordo com o plano municipal, apenas atividades essenciais estão funcionando com horário restrito, sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas. Os trabalhos são coordenados pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberlândia, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e Vigilância Sanitária. Além de ter o apoio da Polícia Militar.





De acordo com o superintendente do Procon, Egmar Ferraz, a fiscalização busca fazer valer as deliberações impostas pelo Núcleo Estratégico de Enfrentamento à COVID-19 local. “Tem que haver respeito com as determinações legais”, disse. Segundo ele, quando verificada alguma irregularidade, o estabelecimento pode ser interditado nos prazos de 10 ou 15 dias ou enquanto as determinações de combate à pandemia estiverem em vigor.





Os moradores que perceberem qualquer irregularidade podem denunciar pelo telefone 151. Outra opção é o “Zap da Prefeitura”, no número (34) 99774-0616. Sobre aglomerações de pessoas e festas clandestinas a denúncia deve ser feita diretamente para a Policia Militar, no telefone 190.





Nesta semana, Uberlândia decidiu não aderir à onda roxa do Minas Consciente, ainda que no anúncio, o governador Romeu Zema (Novo) tenha afirmado que a adesão era impositiva. O decreto municipal vigente no Município é ainda mais restritivo que o plano estadual, incluindo a suspensão da venda de bebidas alcoólicas.