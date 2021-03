Um dia, 80 pacientes de COVID: a exaustão dos médicos de Uberlândia

Hospital das Clínicas da UFU: Uberlândia está há dois dias com 100% dos leitos UTI ocupados (foto: Divulgação/UFU)

A Prefeitura depelo menospara não só aumentar a capacidade de atendimento de doentes na rede pública de saúde, mas também para dar descanso aos profissionais que estão nado combate àDepois de seis dias atendendo dentro e fora da cidade, o médico Alessandro Bacelar relatou que apenas na noite dessa terça-feira (3/3) voltou a dormir em casa. “Médicos de unidades de atendimento integrado atendem até 80 pessoas em um dia, para se ter uma ideia. Não há descanso no horário de trabalho”, contou o médico. Ele faz parte do grupo de profissionais de saúde que fazem atendimentos diretos a pacientes COVID e também regulação em Uberlândia e outros cinco Municípios do