Uberlândia comunica que não vai aderir à onda roxa do Minas Consciente

Prefeitura informou que pode incluir outras medidas de prevenção ao coronavírus a qualquer momento (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, informou que vai seguir o próprio plano de restrições de atividades na cidade contra a disseminação do coronavírus. Ainda que as medidas da onda roxa sejam impositivas, de acordo com o Governo do Estado, o município informou que não fará adesão. A Prefeitura de, no Triângulo Mineiro, informou que vai seguir o próprio plano de restrições de atividades na cidade contra a disseminação do coronavírus. Ainda que as medidas da onda roxa sejam impositivas, de acordo com o Governo do Estado, o município informou que não fará adesão.

O Executivo local demorou dois dias para se manifestar sobre as determinações estaduais. Em comunicado, a prefeitura informou que “o Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19, após análise das medidas apresentadas pela Onda Roxa do Minas Consciente e considerando a similaridade das normas atualmente implantadas no município, deliberou (…) pela manutenção das medidas adotadas pelo município na Fase Rígida do Plano Municipal de Enfrentamento à Covid-19, sem alterações, com toque de recolher e lei seca”.





De fato, as restrições municipais são ainda mais rígidas do que as da nova onda do plano Minas Consciente. Entretanto, a decisão estadual abria a possibilidade de que as prefeituras também colocassem ordens extras de restrições.





De acordo com a prefeitura, o comitê local pode promover alterações nas medidas, “conforme evolução dos entendimentos da norma estadual, bem como avaliar a implantação de barreira sanitária, conforme prevê a 'Onda Roxa do programa estadual 'Minas Consciente'”, do qual Uberlândia está fora desde outubro de 2020.



O poder público municipal levou em consideração a deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), que tirou a obrigatoriedade dos municípios de aderirem ao plano estadual.





Total de mortos em Uberlândia chega a 1.159

Até agora, em todo o mês de março, os leitos de UTI estão com capacidade máxima de ocupação. Apenas neste mês, 71 pessoas morrem por COVID-19 na cidade, o que levou Uberlândia à marca de 1.159 mortos pela doença.





De acordo com último boletim municipal, a marca de 70 mil casos do contaminação por coronavírus foi ultrapassada e agora há 70.580 casos confirmados, sendo 590 deles em apenas 24 horas. Há ainda 105 suspeitas em investigação.