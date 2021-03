Uberlândia terá mais uma semana de lei seca e toque de recolher

Restrições visam reduzir ocupação de UTI's (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) Prefeitura de Uberlândia vai manter, por mais uma semana, as restrições comerciais e de trânsito pelas ruas, que valeriam até a próxima sexta-feira (05/03). Desde 23 de fevereiro, há toque de recolher e lei seca na cidade do Triângulo Mineiro. A localidade segue com 100% dos leitos de UTI ocupados. Prefeitura devai manter, por mais umaascomerciais e depelas ruas, que valeriam até a próxima sexta-feira (05/03). Desde 23 de fevereiro, há toque dena cidade do Triângulo Mineiro. A localidade segue com 100% dos leitos de UTI ocupados.





A determinação foi publicada nesta quarta-feira (03/03) no Diário Oficial do Município. O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 local, assim, determinou que o município fique designado na Fase Rígida do Plano Municipal de Funcionamento das Atividades Econômicas no período de 6 a 12 de março de 2021.





“O Núcleo Estratégico informa, ainda, a permanência das medidas estabelecidas pela Deliberação nº 06, de 22 de fevereiro de 2021, considerando o colapso do sistema de saúde (público e privado) e a necessidade de redução do número de casos e internações por COVID-19 em Uberlândia”, diz a publicação.





A circulação dos ônibus também é somente até 20h, com terminais e estações fechando às 19h para as últimas viagens acontecerem.





Números



Apesar das medidas de restrição, a ainda não houve tempo para verificação em números do isolamento social e Uberlândia segue, pelo segundo dia, com 100Ús vagas ocupadas de UTIs. Foram registradas mais 20 mortes por COVID-19 na cidade, que agora tem 1.088 do tipo e 69 mil casos confirmados. A prefeitura espera que os efeitos das restrições seja vistos a partir da segunda semana.





Prorroga vencimentos



Para minimizar o impacto financeiro em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Uberlândia prorrogou o prazo de pagamento das taxas de crédito tributário. A medida também foi publicada no Diário Oficial do Município e altera o Calendário de Vencimentos para o exercício financeiro de 2021. Entre elas estão as taxas de comércio ambulante, taxista, feirantes, entre outras.