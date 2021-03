Com plano próprio, Uberlândia continua fora do Minas Consciente

Cidade tem plano próprio de restrições desde outubro (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, segue com plano próprio de restrições de atividades na cidade, contra a disseminação do coronavírus. Ainda no início deste mês de março o município informou que não faria a adesão ao plano Minas Consciente, especialmente à chamada Onda Roxa, por ter medidas mais restritivas que o Estado. A Prefeitura de, no Triângulo Mineiro, segue comde restrições de atividades na cidade, contra a disseminação do. Ainda no início deste mês de março o município informou que não faria a adesão ao plano, especialmente à chamada, por ter medidas mais restritivas que o Estado.





Até na próxima sexta-feira (19/3), por exemplo, além de toque de recolher, a cidade está sob regime de lei seca, não sendo possível comprar bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento nem receber entregas do tipo.









De acordo com o Executivo local, o comitê pode promover alterações nas medidas, “conforme evolução dos entendimentos da norma estadual, bem como avaliar a implantação de barreira sanitária, conforme prevê a 'Onda Roxa do programa estadual 'Minas Consciente'”, do qual Uberlândia está fora desde outubro de 2020.



O poder público municipal levou em consideração a deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), que tirou a obrigatoriedade dos municípios de aderirem ao plano estadual.





Não houve reação do Estado quanto à não adesão de Uberlândia, mesmo que a Onda Roxa fosse tida como impositiva, segundo o Governo de Minas Gerais. O modelo estadual abria a possibilidade de que as prefeituras também colocassem ordens extras de restrições.





Números

Até agora, em todo o mês de março, os leitos de UTI estão com capacidade máxima de ocupação. De acordo com último boletim municipal, há 75.158 casos de COVID-19 confirmados, sendo 457 deles em apenas 24 horas. Há ainda 79 suspeitas em investigação.





Em relação às mortes, há 1.416 óbitos em decorrência da contaminação por coronavírus. Só no mês de março foram 328 mortes do tipo.