COVID-19: Taxa de contaminação em Uberlândia cresce e preocupa município

A cidade registrou 354 novos casos de COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) Uberlândia apontou novo aumento do índice, que chegou a 1,07 nesta semana. Depois de apresentar queda na taxa de contágio de COVID-19 na primeira semana deste mês, a prefeitura deapontou novo aumento do índice, que chegou a 1,07 nesta semana.

Os números são da Secretaria de Estado de Saúde e foram apontados como preocupantes. A cidade registrou 354 novos casos de COVID-19 nesta quinta-feira (11/3).

O aumento significa que, se antes havia uma proporção de retransmissão do vírus de 100 pessoas positivadas para outras 104, agora cada grupo de 100 pessoas transmite o novo coronavírus para 107.

LEIA MAIS 21:35 - 11/03/2021 Justiça de Minas anuncia suspensão de expediente por tempo indeterminado

21:04 - 11/03/2021 COVID: Formiga lota leitos extras e diz que vai transferir pacientes

20:58 - 11/03/2021 COVID-19: taxa de ocupação de leitos UTI SUS chega a 88% em Valadares notificações por síndrome respiratória. Segundo a secretaria de Estado, quando o índice mostra que a transmissão ocorre para mais de uma pessoa, há risco de crescimento do número de casos positivos. Acima de dois, o crescimento é considerado exponencial. O ideal é que a taxa de contágio fique abaixo de 1. Para abertura do comércio, é preciso que o índice chegue a 0.5. A taxa de contágio considera, dentre outros, o número de casos confirmados da doença mais aspor síndrome respiratória. Segundo a secretaria de Estado, quando o índice mostra que a transmissão ocorre para mais de uma pessoa, há risco de crescimento do número de casos positivos. Acima de dois, o crescimento é considerado exponencial. O ideal é que a taxa de contágio fique abaixo de 1. Para abertura do comércio, é preciso que o índice chegue a 0.5.

Com o começo do endurecimento das restrições de movimentação na cidade, a taxa de contágio, que em 5 de fevereiro era de 1,24 (100 pessoas com coronavírus transmitem para 124), chegou a 1,04 até a semana de 1º de março.

Medidas

Desde o início de fevereiro, a prefeitura de Uberlândia, após deliberações do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, passou a adotar medidas mais rígidas para combater a disseminação do novo coronavírus. No dia 20 de fevereiro, a cidade passou para a fase rígida do Plano Municipal de Funcionamento de Atividades Econômicas, com toque de recolher diário das 18h às 5h, lei seca e atendimento presencial autorizado apenas para serviços considerados essenciais.

Números

De acordo com último boletim do Município, Uberlândia registrou 17 mortes por coronavírus nesta quinta, chegando a 1.333 óbitos desde o início da pandemia. Há a confirmação de 73.477 casos da doença. Os leitos de UTI da cidade continuam completamente cheios.