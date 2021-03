COVID-19: taxa de ocupação de leitos UTI SUS chega a 88% em Valadares

Idosos com mais de 80 anos formaram uma longa fila na Policlínica Municipal, no Centro de Valadares, para serem vacinados (foto: Reprodução/Redes Sociais)









Nos hospitais particulares a taxa de ocupação permanece, há várias semanas, em 100%. O número de leitos ocupados nos hospitais da rede particular (Hospital Unimed e Hospital São Lucas) não é divulgado.



As direções desses hospitais afirmam que a informação, por determinação do Ministério da Saúde, é repassada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Já a SMS diz que a informação é privativa dos hospitais particulares.





O número de mortes por COVID-19 nesta quinta-feira em Governador Valadares também foi alto: três óbitos confirmados pela doença e três sob investigação. São pessoas que estavam internadas com todos os sintomas da doença, mas ainda aguardavam o resultados dos exames que são analisados em Belo Horizonte, na Fundação Ezequiel Dias (Funed).



Imunização



Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu a vacinação para mais um grupo de idosos, com idade a partir de 80 anos.



Os pontos de vacinação registraram longas filas, principalmente na porta da Policlínica Municipal, no Centro da cidade.







atingiu nesta quinta-feira (11/3) a taxa 88% de ocupação deCOVID-19 SUS no Hospital Municipal e Hospital Bom Samaritano. O percentual significa que nas últimas 24 horas houve aumento de 12% na taxa de ocupação desses leitos.