COVID-19: Perto do colapso, Ipatinga exonera secretário municipal de Saúde

O médico Juliano Nogueira, aliado político do prefeito de Ipatinga durante as eleições 2020, foi exonerado do cargo de secretário municipal de saúde na quarta-feira (10/3) (foto: Reprodução FB Juliano Nogueira)

municipal de Saúde, de, Juliano Nogueira Morais, foido cargo pelo prefeito Gustavo Nunes (PSL). A exoneração foi publicada na edição de quarta-feira (10/3), do Diário Oficial do Município de Ipatinga e divulgada no início da noite.

Os motivos da exoneração não foram divulgados pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Ipatinga. A notícia surpreendeu o meio político do Vale do Aço, porque Juliano Nogueira era forte aliado político do prefeito Gustavo Nunes.

Juliano Nogueira é médico e filiado ao PTB. Lançou sua candidatura a prefeito de Ipatinga nas eleições 2020, mas desistiu da disputa e decidiu apoiar a candidatura do então candidato Gustavo Nunes. Com a saída de Juliano, quem assume a SMS interinamente, é Glennia Geane de Souza Louback, que era secretária-adjunta.

A exoneração acontece em um momento crítico na condução dos serviços de saúde em Ipatinga e no Vale do Aço. Ipatinga conta atualmente com 45 leitos de UTI COVID-19 SUS, todos ocupados.

Na quarta-feira (10/3) a Prefeitura anunciou que está pleiteando o credenciamento de mais leitos para a UTI. A negociação com o governo federal está em curso, mas sem definição até o momento.

Também na quarta-feira, Ipatinga recebeu 11 respiradores do governo federal. A Prefeitura informou que esses equipamentos, mesmo que não sejam de alta performance, foram adaptados e estão aptos a atender os pacientes que precisam de atendimento na UTI COVID-19.

Ipatinga registrou em seu boletim epidemiológico diário, de 10 de março, mais quatro mortes por COVID-19 e agora soma 437 mortes pela doença, desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Em busca de soluções

Na luta para conter o avanço da COVID-19 na cidade, a Prefeitura segue com as obras de reforma do antigo Restaurante Popular, no Novo Centro, para implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19.

A expectativa é de que as obras sejam finalizadas até o fim deste mês. A edificação está sendo adaptada à nova finalidade na área de saúde e deverá cumprir esta função até que a vacina contra o Coronavírus esteja ao alcance de toda a população.

“Nossa proposta é que o Centro de Referência componha o fluxo de cuidados na Rede de Saúde, atendendo os casos leves e encaminhando os casos graves para a rede de urgência e emergência. Com este serviço, vamos conseguir fazer a testagem, triagem e acompanhamento dos casos positivos, diminuindo o fluxo nos hospitais”, disse o prefeito Gustavo Nunes.