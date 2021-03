Justiça de Minas anuncia suspensão de expediente por tempo indeterminado

TJMG ficará fechado até que números da pandemia no estado tenham melhora (foto: Robert Leal/TJMG)

Por causa do aumento de casos e mortes por COVID-19 em Minas Gerais e do crescimento da ocupação de leitos de UTI, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) anunciou nesta quinta-feira (11/3) a suspensão de seu expediente por tempo indeterminado. Desde o início da pandemia, é a segunda vez que o órgão anuncia a interrupção das atividades presenciais.





“Novos cenários são delineados pela pandemia todos os dias, e é preciso um olhar vigilante sobre esse movimento. Por isso, ainda nos primeiros dias de nossa gestão, criamos um grupo de trabalho multidisciplinar para acompanhar a situação epidemiológica em cada uma das 14 macrorregiões estabelecidas no programa Minas Consciente, do Governo de Minas”, afirmou Lemes.





Segundo ele, a abertura ou o fechamento das 297 comarcas mineiras têm sido estabelecidos com base nos números de enfrentamento à pandemia, focando na situação específica das cidades.





“Nosso compromisso é retomar a normalidade dos trabalhos tão logo as condições sanitárias assim o permitirem, para que a prestação jurisdicional possa ser oferecida em sua integralidade a toda a sociedade mineira”, completou o desembargador.

Desde que retomou as atividades, em julho, o TJMG vinha trabalhando com escala mínima de funcionários, com obrigação de uso de máscaras e medição de temperatura a todas as pessoas que tiveram acesso ao prédio do poder judiciário.



As estações de trabalho ganharam proteção de acrílico para atendimento ao público.