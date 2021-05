Pedestres agasalhados de passagem pela Praça Sete, no Centro de BH, na manhã desta sexta (14/5) (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)







O “friozinho” vai continuar em Belo Horizonte neste fim de semana, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, esse clima não deve durar muito, pois a previsão é de que as temperaturas comecem a subir nos próximos dias, em uma movimentação típica do outono no estado.













12h55 - Baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar polar. Abaixo de 13 °C, até segunda-feira (17).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/67GsYURjKG %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) May 13, 2021

Se a previsão do tempo se confirmar, é possível que a capital tenha um novo recorde no sábado ou domingo. “A mínima fica na casa de 11°C e a máxima persiste em 25°C. Será um final de semana com temperaturas amenas na capital”, explica a meteorologista Anette Fernandes, do Inmet. Ela reforçou que esse recorde é apenas uma possibilidade, uma vez que a umidade do ar em BH pode “segurar” a temperatura perto dos índices atuais.





A previsão para Belo Horizonte nesta sexta (14/5) é de céu claro a parcialmente nublado, o que deve persistir no fim de semana. Não há previsão de chuva.





“A tendência para a próxima semana é de que a gente tenha elevação das temperaturas sim. Temos a temperatura na faixa dos 25°C no final da semana e, a partir da segunda feira (17/5), começa a elevar. No outono temos períodos frios intercalados com períodos quentes. Ele mantém as temperaturas amenas, mas sem o frio exagerado, que ainda não veio”, explica Anette.





Interior de Minas





A menor temperatura do estado nesta sexta-feira ocorreu em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais. Lá, o frio foi de 5,2°C. Em abril, a mesma localidade registrou a menor temperatura do ano em Minas Gerais, 4,5°C . A máxima prevista para hoje é 31°C no Norte de Minas.





No início da manhã, houve névoa na Zona da Mata e nos vales do Mucuri e Rio Doce. Pode ocorrer chuvisco nas regiões Sul, Zona da Mata e Campo das Vertentes. A região Oeste e os municípios da região metropolitana terão dia de céu parcialmente nublado. No restante do estado, a sexta-feira será de céu claro a parcialmente nublado.





“Tivemos uma frente que passou pelo litoral (Sudeste) ontem e ela aumentou a nebulosidade aqui em Minas. Por isso tivemos a sensação de frio sem a temperatura cair. Na retaguarda desse sistema, temos uma massa de ar frio que empurra o ar frio e úmido para Minas”, detalhou Anette Fernandes. Segundo ela, esse sistema mantém as temperaturas mais amenas ao longo do fim de semana e favorece a variação de nebulosidade no Centro-Oeste de Minas.