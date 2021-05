Motociclista cai do Viaduto Itamar Franco e fica em estado grave

Trecho onde o motociclista caiu: vítima foi socorrida em estado grave (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um motociclista de 19 anos foi levado em estado grave para o Hospital João XXIII após sofrer um acidente que terminou com a queda dele do Viaduto Itamar Franco, sobre a Avenida Tereza Cristina, na Região Oeste de Belo Horizonte.





09:51 - 23/02/2021 Motociclista leva dois tiros após 'fechada' de trânsito em BH acidente ocorreu por volta das 23h20 dessa quinta-feira (13/5). Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, o rapaz era socorrido pela equipe médica de uma ambulância. Ele tinha várias fraturas pelo corpo, além de corte contuso na cabeça e traumatismo cranioencefálico grave. ocorreu por volta das 23h20 dessa quinta-feira (13/5). Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, o rapaz era socorrido pela equipe médica de uma ambulância. Ele tinha váriaspelo corpo, além de corte contuso na cabeça e traumatismo cranioencefálico grave.





Inconsciente e respirando com ajuda de aparelhos, ele foi levado ao Hospital João XXIII. A instituição não divulga o estado de saúde dos pacientes.





Conforme a PM, o acidente envolveu um Fiat Argo, conduzido por um homem de 25 anos. Ele disse à polícia que seguia sobre o viaduto no sentido decrescente quando foi surpreendido por uma motocicleta azul em alta velocidade. Após bater na lateral do carro dele, a moto colidiu com a mureta do viaduto e o piloto caiu. Após verificações, o motorista foi liberado.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, o motociclista ferido não tinha habilitação para conduzir motocicletas. A CNH dele é da categoria B. O local do acidente passou por perícia. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Acidentes de Veículos (Deav).