Motociclista leva dois tiros após 'fechada' de trânsito em BH

O disparos ocorrem na na avenida Barbacena, Região Sul de Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google Street View) trânsito resultou em extrema violência com um motociclista baleado com dois tiros por um motorista de um veículo Gol prata, na tarde desta segunda-feira (22/02), na Avenida Barbacena, Região Sul de Belo Horizonte. Segundo o condutor da moto, uma ‘fechada’ de trânsito teria motiva os disparos. Uma briga deresultou em extremacom um motociclista baleado com dois tiros por um motorista de um veículo Gol prata, na tarde desta segunda-feira (22/02), na Avenida Barbacena, Região Sul de Belo Horizonte. Segundo o condutor da moto, uma ‘fechada’ de trânsito teria motiva os disparos.









Outro motorista que dirigia próximo ao local do ocorrido teve que se abaixar dentro do próprio carro para se proteger. Seu veículo foi alvejado no vidro traseiro e no painel principal.





Testemunhas presentes no local no momento do ocorrido relataram aos policiais que no carro do autor do crime havia um adesivo escrito “EX MÓVEIS PLANEJADOS”, identificado posteriormente como uma loja de móveis planejados, empresariada por Haniel Alves Gomes, de 33 anos.





Após investigações, a polícia identificou um prédio localizado no município de Ibirité, na Região Metropolitana, onde seria sua possível residência. O apartamento onde Haniel mora com a esposa, filhas e sogra foi encontrado pelos miltares com a ajuda de um vizinho, que identificou o homem como morador do condomínio.





Por meio de fotos de redes sociais, a sogra confirmou aos militares seu genro como o empresário procurado pelos disparos contra o motociclista.





Neste momento a Polícia Civil dá andamento às investigação para encontrar Haniel, que continua foragido.