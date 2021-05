Caminhão carregado com vodka capota na BR-459, no Sul de Minas

Caminhão carregava caixas com Vodka Smirnoff (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

Umcarregado comnesta terça-feira (18/5) na BR-459, no Sul de Minas. O motorista teria perdido os freios em umapróximo ao km 6.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu entre as cidades de Wenceslau Braz e Delfim Moreira. Com a chegada das guarnições, os militares observaram o caminhão da transportadora Trans-Magna e logo à frente a vítima já fora do veículo.O homem estava sentado às margens da rodovia. De imediato, os militares, com uso de um colar cervical e prancha rígida, imobilizaram o homem dentro da Unidade de Resgate.No momento do atendimento, a vítima se encontrava consciente e orientada.O motorista relatou apenas dores na região cervical e no lado esquerdo do ombro, devido ao choque no momento do tombamento da carreta.Ele foi levado para o Pronto Socorro do Hospital de Clinicas de Itajubá.