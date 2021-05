Bombeiros capturam tucano em hall de prédio no Centro de BH

O tucano foi capturado com uma rede e entregue a profissionais do Ibama (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação )

Umfoi capturado por militares do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (17/5), em um prédio node Belo Horizonte.De acordo com os bombeiros, a ave vagavano hall de um edifício comercial, que fica na Avenida, 311.Os bombeiros lançaram uma rede própria e conseguiram capturar o animal.Após a captura, o tucano foi avaliado e entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para reposição ao habitat natural.