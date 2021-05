Governo de MG anuncia campanha de distribuição gratuita de máscaras

Campanha faz parte do Plano Minas Consciente, para enfrentamento da COVID-19 no estado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press.) máscaras em diferentes regiões do estado. As ações começarão amanhã, pela Região Noroeste, nas cidades de Patos de Minas e Unaí. O Governo de Minas Gerais anunciou nesta segunda-feira (24/5) que vai lançar uma campanha de conscientização e distribuição deem diferentes regiões do estado. As ações começarão amanhã, pela Região Noroeste, nas cidades de Patos de Minas e Unaí.

Para iniciar a campanha, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e as secretarias de Saúde do estado e dos municípios vão entregar 50 mil máscaras em turnos alternados em Patos de Minas nesta terça-feira (25/5), a partir das 9h, nos pontos de maior circulação da cidade - no Centro, no Bairro Brasil e na Praça do Mercado.

Já em Unaí, a distribuição das 50 mil unidades começa as 8h, também nesta terça (25/5), na Praça da Prefeitura e se estende para a região dos bancos, durante patrulhamento rural e nas unidades básicas de saúde.

Além disso, as máscaras serão entregues durante as patrulhas de rua e visitas da equipe de saúde às famílias.

Segundo o governo de Minas, o foco principal da campanha é a conscientização da população para o uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos como forma de prevenção à piora dos indicadores de saúde, principalmente nos municípios que já apresentam alta nos índices de casos de COVID-19.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.