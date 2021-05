Mais de 100 pessoas são flagradas em festa encerrada em Ituiutaba

Segundo informou a prefeiutura, durante todo o fim de semana foi montado um esquema de verificações por meio da Central de Fiscalização COVID-19. Depois de uma denúncia, os fiscais estiveram em uma casa na Avenida Arlindo Maximiliano Almeida, no Residencial Drummond, onde acontecia uma festa.



As mais de 100 pessoas no local não respeitavam critérios de segurança sanitária, a exemplo do uso de máscaras e distanciamento social. Com os problemas constatados e pela tamanho da aglomeração, foi solicitada a presença da polícia, que ajudou no encerramento da festa.



O organizador do evento foi identificado e, por não apresentar nenhum documento municipal que liberasse a festa, teve que assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).



Os eventos na cidade só podem acontecer entre 5h e 23h e sob uma série de cuidados, como participantes sentados, com no máximo quatro pessoas por mesa, e distanciamento de três metros entre as mesas.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo município, Ituiutaba tem 10.847 casos de COVID-19 confirmados, sendo mais de 900 deles ainda tratados. Já houve mais de 280 mortes pela doença na localidade.