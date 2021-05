COVID: Araguari e Ituiutaba iniciam vacinação de pessoas com comorbidades

Mais doses serão necessárias para continuar a vacinação dos grupos considerados prioritários (foto: Reprodução/Redes Sociais/Prefeitura de Ituiutaba) comorbidades e que tenham idades entre 18 e 59 anos começaram a ser vacinadas contra COVID-19 nas cidades de Araguari e Ituiutaba nesta segunda-feira (10/5). No planejamento da atual fase também estão previstas as imunizações de grávidas e puérperas, contudo, cada subdivisão dos grupos ainda dependerá do recebimento de mais doses de vacinas.

Em Araguari serão usadas, neste momento, pouco mais de 4 mil doses de vacinas recebidas no dia 6 deste mês. A prefeitura informou que a imunização será iniciada com pacientes renais crônicos com uso de hemodiálise, o que vai acontecer na Clínica de Vacinação.



As gestantes e puérperas em risco serão vacinadas no CEAMI (Centro Especializado de Atendimento Materno Infantil e as pessoas com síndrome de Down na APAE de Araguari.



Dentro do grupo de prioridades iniciais, as gestantes, mães que tenham dado à luz há até 45 dias com ou sem comorbidades e pessoas com Down serão vacinados mediante comprovação e laudo médico.



Todos os demais com idades entre 18 e 59 anos também precisarão fazer um cadastro, que está disponível do site da prefeitura de Araguari (araguari.mg.gov.br). É preciso preencher dados básicos e imprimir um formulário de atestado, que deve ser assinado por um médico da rede pública ou privada.



Após o cadastro ser feito, o município fará o agendamento por telefone ou SMS, indicando o local e horário para tomar a vacina.







Ituiutaba Já em Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro, a imunização acontece na Escola Municipal Machado de Assis - EMMA, no Setor Sul, e na FacMais, no Universitário. De hoje até sexta-feira (14/5) serão vacinadas pessoas entre 18 e 59 anos dos grupos com síndrome de Down, Doença Renal Crônica (Diálise), Gestantes e Puérperas (com comorbidades).



Também deverão comparecer para serem vacinadas pessoas entre 55 e 59 anos dos grupos com comorbidades e pessoas com Deficiência Permanente, que recebam Benefício de Prestação Continuada – BPC.



As pessoas com deficiência permanente deverão apresentar o cartão para comprovação. Mulheres grávidas ou puérperas, que deram a luz nos últimos 45 dias, com comorbidades, também serão imunizadas nessa primeira fase.



Os inscritos terão que comprovar a condição clínica para receber as doses. Será exigido no momento da vacinação relatório médico padronizado para a vacinação contra a COVID-19, já disponibilizado aos médicos atuantes em Ituiutaba.