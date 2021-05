Para evitar desabastecimento, UPA de Ituiutaba ganha tanque de oxigênio

A Unidade de Pronto Atendimento Municipal de(Upami) recebeu um tanque de oxigêniopara evitar problemas de abastecimento do gás medicinal em meio à pandemiade. O novo equipamento dá mais autonomia em casos de necessidade de ajuda na ventilação de pacientes da doença.O novo equipamento tem capacidade para armazenar 5 mil metros cúbicos de. Segundo informou a prefeitura do município do Pontal do Triângulo Mineiro, o funcionamento é imediato, com melhoria na qualidade de fornecimento de oxigênio na rede do Pronto Socorro.que recebeu o equipamento foi instalada à frente da UPA, com base de concreto, alambrado e instalados os serviços de água e energia necessários para o funcionamento do equipamento.Todo o processo de aquisição e instalação do equipamento foi feito por meio de negociações envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde com representantes da empresa White Martins. “Agora, todo o processo de fornecimento será mais eficaz e, principalmente, o risco de desabastecimento do insumo será reduzido”, informou a prefeitura.Nesse momento, Ituiutaba tem 26 UTIs ocupadas, o que significa uso total das unidades disponíveis na cidade, entre as redes pública e privada. São 10.393 casos de infecção porconfirmados no município e 276 mortes até aqui.